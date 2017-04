Lalique Group : direction confiante malgré un bénéfice en fort recul

jeudi, 30.03.2017

Le spécialiste des parfums et produits de luxe Lalique Group a subi une importante chute du bénéfice net en 2016 à 1,0 million d’euros, après 8,5 millions un an plus tôt, a-t-il annoncé hier. La direction a néanmoins estimé que ses perspectives de croissance étaient «intactes». Le bénéfice...