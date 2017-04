De la diversité des banques cantonales

30.03.2017

Christian Affolter



Mesurer la performance d’une banque cantonale selon les revenus générés en moyenne par chaque collaborateur n’est pas forcément plus dénué de fondement que dans d’autres secteurs. Cette approche invite simplement à considérer la création de valeur selon une logique industrielle. Une optimisation permet de se focaliser sur les domaines requerrant des compétences humaines, même à l’ère de l’automatisation.

Le classement établi chaque année par le site zurichois Finews d’après ce critère fait ressortir la Banque cantonale de Fribourg en tant que «vainqueur». Comme en 2015 d’ailleurs. Une création de valeur d’autant plus impressionnante que l’établissement compte parmi ceux payant les salaires moyens les plus modestes. D’autres cas laissent penser qu’il n’y a guère de corrélation entre les deux éléments: ils se trouvent en bas de classement, revenus et salaires. Plusieurs ont progressé sur le plan de la productivité du travail tout en augmentant les revenus de leurs employés.

La diversité des modèles d’affaires, les contraintes imposées par la répartition spatiale et topographique de la clientèle, les secteurs d’activité couverts par les banques cantonales relativisent toutefois ces mesures élémentaires de productivité. L’implication plus ou moins intense de collaborateurs dans des activités autres que celles d’une banque de détail classique, dans la gestion d’actifs en particulier, le négoce ou la banque d’investissement, a un impact forcément cyclique dû aux niveaux de rémunération.

L’environnement de taux leur est particulièrement défavorable. Les trois établissements les plus actifs dans ces domaines, ZKB, BCGE et BCV, se trouvent également en tête du classement des salaires, pour une création de valeur moyenne dans le meilleur des cas. Les autres sont actuellement plus efficientes, mais les marchés financiers peuvent très vite modifier ce rapport.

Les banques de cantons structurellement défavorisés se voient elles aussi lourdement pénalisées. Probablement en raison d’un volume d’affaires trop faible par rapport à un réseau de succursales indispensable à un établissement de proximité. Seules des approches axées sur les services électroniques, permettant d’aller au-delà des frontières cantonales, offriraient des solutions potentielles à un problème qui ne l’est que si on le décide.n