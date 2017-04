Versantis: levée de fonds à hauteur de 4,4 millions de francs

La start-up basée à Zurich développe un traitement pour lutter contre les maladies hépatiques rares. Premiers tests sur des patients (phase clinique I/II) prévus pour 2018.

Johan Friedli



La start-up Versantis, basée à Zurich, a finalisé une série A de levée de fonds à hauteur de 4,4 millions de francs. Elle développe un traitement pour lutter contre les maladies hépatiques rares, il a été baptisé VS-01. Ce financement va permettre de finaliser les derniers tests sur les animaux et d’effectuer les premiers sur des patients (phase clinique I/II). Le tour de table a été mené par Redalpine Venture Partners et rejoint par Altus Partners, HealthEquity, Occident Group, Banque cantonale de Zurich et des investisseurs privés.

Versantis a développé une solution liquide qui capture les toxines dangereuses pour le foie, en particulier l’ammonium. Avec un produit qui est injecté puis retiré après trois heures. Vincent Forster, cofondateur d’origine neuchâteloise, précise qu’il s’agit du premier traitement qui pourrait potentiellement sauver les patients atteints de maladies hépatiques sévères. Soit trois indications qui représentent environ 120.000 patients par année en Europe et aux Etats-Unis. Avec un taux de mortalité supérieur à 80% dans les trois mois dans les cas les plus graves.

La levée de fonds va permettre à Versantis de franchir de nouvelles étapes. La start-up veut terminer sa phase de scale-up et des derniers tests sur les cochons en 2017. L’objectif pour les premiers tests sur des patients est 2018. Au cours de cette même année, Versantis entamera une série B de financement afin d’anticiper la suite. En particulier dans le but de passer en phase clinique dès 2019. Vincent Forster et Meriam Kabbaj, cofondatrice canado-marocaine, préparent déjà les premiers contacts.

«Nous prévoyons d’accéder au marché d’ici cinq à six ans», estime Vincent Forster. La start-up a un pipeline avec un «horizon assez large». Elle développe en parallèle, à un stade initial, un traitement pour les maladies hépatiques moins graves, comme la cirrhose. Avec un effet qui agirait plutôt sur le long terme pour diminuer la présence de substances toxiques. Ce deuxième produit sera bientôt testé sur des animaux. Versantis travaille aussi sur un test diagnostic qui permettrait d’analyser rapidement le taux d’ammonium dans le sang. Un instrument qui répond à une certaine demande du côté du corps médical confronté à ces maladies, précise Vincent Forster.