Rebond dans le sillage du brut

mercredi, 29.03.2017

Wall Street a monté hier, à l’aide d’un bon chiffre américain et d’un rebond des cours pétrolier, et regagné de l’élan récemment perdu face aux incertitudes politiques américaines: le Dow Jones a pris 0,73% et le Nasdaq 0,60%.

Selon les résultats définitifs, l’indice vedette a gagné 150,52...