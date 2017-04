La correction du dollar n’est pas acquise

mercredi, 29.03.2017

Levi-Sergio Mutemba



Après avoir sorti le dollar d’une longue période d’évolution latérale, Donald Trump est-il sur le point d’incarner l’élément qui le fera corriger? La tentative manquée d’abroger la loi sur le système de santé américain (Obamacare) préfigure-t-elle le sort des futurs projets de loi (baisses d’impôts et dépenses d’infrastructures)? Ne sont-ils pas les principaux thèmes à avoir alimenté la dynamique haussière depuis l’élection présidentielle?

Rappelons que le dollar avait déjà commencé de baisser avant le premier grand test législatif du président le 23 mars dernier. Depuis mi-mars, l’indice du dollar est repassé sous son niveau neutre de 100 points (à 99,202 points). Face au franc, il cote de nouveau sous la parité (0,98 franc), depuis le milieu du mois de mars également. Tandis que l’euro rebondit à près de 1,09 dollar, contre 1,05 trois semaines plus tôt.

Le renversement de tendance s’expliquait jusqu’ici par l’attentisme des investisseurs. Il s’agissait également de prendre des bénéfices après le second relèvement des taux d’intérêt de la Fed depuis décembre. Sans parler de cette impression qui se dégage un peu partout dans le monde, relative au changement graduel d’orientation des politiques monétaires, dont les politiques budgétaires semblent vouloir prendre le relais.

Pris individuellement, tous ces facteurs étaient jugés plutôt mineurs. Maintenant que le président a été contraint de retirer sa réforme de l’Obamacare, ils pourraient être vus comme des facteurs aggravants vis-à-vis du dollar. En tout état de cause,, la question de la correction se pose. Il n’est pourtant nullement acquis que cette correction ait lieu maintenant. Il suffit de retracer le parcours du dollar depuis fin juillet 2014 pour s’en convaincre. Période pendant laquelle il a commencé sa reflation massive jusqu’à début mars 2015 (+20%), soutenu par de bonnes données macroéconomiques aux États-Unis. La devise américaine ne fait depuis que progresser à l’intérieur d’une fourchette plus moins bien balisée.

Comme si cette phase avait déjà intégré toutes les statistiques positives qui incitent aujourd’hui la Fed à se montrer plus restrictive. Il est donc permis de penser que si Donald Trump a une quelconque responsabilité sur l’évolution récente du dollar, elle se limite à l’avoir fait refluer vers le bas de la fourchette.

Enfin, compte tenu de la dynamique des indicateurs à la fois durs et de confiance (des consommateurs et des investisseurs), nous pourrions même oser la question suivante: pourquoi et quand le dollar repartirait-t-il à la hausse? Le cycle de resserrement monétaire de la Fed répondrait au «pourquoi». Au mois d’avril, lors de la prochaine réunion du Comité de politique monétaire, il s’agira peut-être de répondre au «quand».

En attendant, comme le soulignaient du reste les experts de Makor Capital Makets hier à Genève, on ne peut que constater à très court terme une accumulation de facteurs très temporaires entraînant une «capitulation des forces bullish» sur l’ensemble des parités dollar.n