Donald Trump au-devant de la scène du rendez-vous du négoce

mercredi, 29.03.2017

FT Global Commodities Summit. La nouvelle administration américaine occupait la toute première place des débats.

Nicolette de Joncaire



C’est dans l’ombre de Donald Trump que s’est déroulée la première journée du Financial Times Global Commodities Summit de Lausanne. Plaidoyer pour le commerce international et en faveur de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), l’intervention de David MacLennan a donné le ton dès l’ouverture. Clairement favorable aux grands accords commerciaux multilatéraux, le CEO du géant de l’agro-alimentaire Cargill rappelait que 17 millions d’emplois agricoles dépendaient de la liberté de commerce aux Etats-Unis. Le Canada et le Mexique en sont le premier et troisième partenaire dans le cadre de l’Alena.

Optimiste, David MacLennan a estimé que l’administration Trump était encore bien jeune, que le fossé entre intention et exécution était profond et que même l’Accord de Partenariat Transpacifique avait encore toutes ces chances.

Pour l’ancien président de la Banque Nationale Suisse,Philipp Hildebrand, les Etats-Unis sont entrés depuis l’été 2016 dans la phase finale de cicatrisation post 2008. Election ou non. Un avatar cyclique qui ne doit rien aux choix politiques.

De Donald Trump il fut encore question au débat des CEO de l’énergie: risques possible de dé-globalisation, introduction de droits tarifaires, politique de soutien au charbon. Et paradoxalement aux gaz de schistes, comme si ce dernier n’était pas destiné à se substituer au premier. Avec révision du Dodd Frank Act. Pas question que la globalisation disparaisse. Le président américain ne pourra réaliser une bonne part de ses promesses, selon Castleton Commodities. Dans un premier temps selon Vitol, bilatéralisme et barrières douanières offriraient de nombreuses opportunités d’arbitrage en raison de la distorsion initiale. L’important n’est-il pas de bien identifier (et interpréter ) le sens du vent? Par nature, les traders s’adaptent à tout. C’est même leur caractéristique de base, estimait Trafigura. Un point de vue confirmé par Mercuria. Chez Gunvor, la conclusion est qu’en fin de compte, ce seront les consommateurs qui supporteront les surcoûts. page 3

