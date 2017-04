Des bactéries contre la rouille

mercredi, 29.03.2017

Une souche spécifique de bactéries a permis de protéger des clous en fer datant de la période romaine tardive (IIIe siècle après Jésus-Christ). Cette nouvelle méthode de traitement a été développée par des chimistes et microbiologistes de l’Université de Neuchâtel. Elle s’avère plus rapide et...