Camping-cars : adapter son comportement

mercredi, 29.03.2017

Aujourd’hui, on dénombre pas moins de 50.000 camping-cars sur les routes suisses. Bien que la sécurité active des véhicules ait progressé ces dernières années, le comportement des amateurs de ce type de véhicule est souvent source d’accidents et doit ainsi être adapté. Dans ce but, le TCS,...