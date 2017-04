La mutualisation fait son retour à Bâle

mercredi, 29.03.2017

Breitling. La marque indépendante présente à Bâle ses premiers produits équipés de mouvements Tudor (Rolex).

Echange de bons procédés: Tudor présente son premier chronographe équipé d’un mouvement Breitling, et Breitling ses premières références motorisées par Tudor. La marque sœur de Rolex. La nouvelle de ce partenariat croisé remonte déjà à quelques semaines, mais le secret a été très bien gardé puisque rien n’a filtré avant, alors que les deux maisons étaient engagées depuis des mois dans la production des premières montres, présentées en ce moment à Bâle. Historiquement, l’horlogerie s’est construite sur ce genre de métissage entre les manufactures, mais la pratique avait quasiment disparu depuis dans la course à la verticalisation engagée il y a une quinzaine d’années. L’accord entre Breitling et Tudor accompagne en toute intelligence l’intégration réalisée de part et d’autres. page 6

