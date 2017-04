Sept jours pour créer le déclic

mercredi, 29.03.2017

BCV. Lancement de la cinquième édition du programme Silicon Valley Startup Camp visant à favoriser l’entrepreneuriat

Ana Silva



Innover pour encourager la croissance économique. C’est l’un des objectifs affichés par le canton de Vaud. Depuis quelques années, des initiatives ont été lancées dans le but d’encourager et de soutenir des projets innovants, permettant la création et l’émergence de nombreuses start-up,...