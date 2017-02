Relance et ambition d’une grande marque

vendredi, 10.02.2017

Anne-Marie Philippe



Tout est parti d’une rencontre. Semaja Fulpius, journaliste: licenciée en Lettres modernes, master en fashion products and management au Polima de Florence. Et Yaël Baszanger, joaillère, Ecole de gemmologie de New York.

La première, en quête d’un nouveau challenge, se prend d’amour pour...