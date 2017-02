La Poste ne tient pas ses promesses

vendredi, 10.02.2017

Licenciements. Lorsque la CEO de La Poste, Susanne Ruoff, a annoncé fin octobre 2016 le démantèlement du réseau postal, elle a promis de chercher pour les employés concernés des solutions adéquates dans d’autres domaines. Avant que la saignée n’ait toutefois vraiment commencé, cette promesse est rompue.

Six employés postaux à Fribourg et vingt à Genève bénéficient du plan social. Ils perdent ainsi leur emploi à La Poste. syndicom exige des négociations immédiates et un moratoire provisoire. Syndicom est indigné par cette rupture de confiance.

Le 26 octobre, La Poste annonçait son intention de fermer 500 à 600 offices de poste. La Poste faisait la promesse suivante: «L’objectif déclaré est d’éviter également à l’avenir les licenciements. La Poste assume sa responsabilité sociale et recherche des solutions adaptées pour les personnes touchées par les changements. Elle entretient un dialogue actif avec les partenaires sociaux et recherche comme à l’accoutumée des solutions constructives.»

«Pour les 26 personnes concernées, ce discours n’est qu’une mascarade. Car le dialogue n’a pas été cherché avec les partenaires sociaux. De plus, aucune offre dans d’autres domaines n’a été soumise aux employés concernés», assène Roland Lamprecht, secrétaire central chez syndicom.

Le fait que le plan social soit déjà appliqué, alors que les discussions avec les cantons ne sont même pas achevées, montre une fois de plus quelle importance La Poste accorde au dialogue avec la classe politique et les partenaires sociaux. Syndicom exige que La Poste retire les mesures concernant le personnel. – (Syndicom)