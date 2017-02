Marge d’appréciation laissée par le dollar

vendredi, 10.02.2017

La hausse du billet vert laisse apparaître les valeurs européennes et suisses plus attrayantes et met en évidence leur valorisation plus modeste comparée aux Etats-Unis.

Le dollar US ne s’est plus retrouvé au-dessus de la parité par rapport au franc suisse depuis le 23 janvier dernier. Sa hausse d’hier a également contribué à celle du marché actions suisse. Les marchés européens ont été soutenus par une note de BofA Merrill Lynch, constatant que les écarts de...