L’effet Trump retient l’asset management

jeudi, 09.02.2017

Vontobel. Mais les plus-values exceptionnelles ont hissé la rentabilité des fonds propres du groupe à 18% en 2016.

La plus-value de 91 millions de francs réalisée au quatrième trimestre sur la vente de la participation dans Helvetia a permis au groupe bancaire Vontobel d’enregistrer un bénéfice net en hausse, à plus de 264 millions de francs. Compte tenu de l’impact négatif (33 millions de francs en tout) de quatre autres transactions. D’où un rendement des fonds propres de 18%, peu commun dans le secteur, après 12,4% en 2015 et plus de 8% les trois années précédentes. Le reflux d’argent induit par le départ du gérant de la boutique new-yorkaise Quality Growth a encore été étendu par l’ample mouvement de rotation sectorielle provoqué par l’élection de Donald Trump. Mais l’afflux net de fonds s’est élevé à 5,8% dans le private banking. Entretien avec le CEO Zeno Staub. page 5

SUITE PAGE 05 (Abonnés)