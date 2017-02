Nouvelles approches cybercriminelles

jeudi, 09.02.2017

Le rapport annuel de Cisco révèle le coût d’une faille de sécurité et pointe du doigt l’importance d’une gestion opérationnelle des risques efficace.

Selon le dernier rapport mondial dédié à la cyber-sécurité de Cisco, the Cisco 2017 Annual Cybersecurity Report (ACR), plus d’un tiers des entreprises ayant fait l’objet d’attaques l’an passé annoncent des pertes substantielles de clientèle, d’opportunités de marché et de recettes de plus de...