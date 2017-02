Le soutien à la voie bilatérale avec l’UE

jeudi, 09.02.2017

Immigration de masse. Après 3 années de surplace, il est temps pour la Suisse de reprendre le contrôle de sa politique européenne.

Le 9 février 2014, le peuple et les cantons suisses acceptaient l’initiative intitulée “contre l’immigration de masse”, réclamant la mise en place de contingents et du principe de préférence nationale dans un délai de 3 ans, en porte-à-faux de nos engagements internationaux et de la politique européenne menée par notre pays.

Trois ans plus tard, force est de constater que le fond du conflit est loin d’être résolu. Manifestant une terrible absence de courage, le gouvernement et la majorité des partis politiques ont manqué de réactivité et d’anticipation sur un sujet d’importance cruciale pour notre pays, son économie ainsi que sa politique étrangère.

Aujourd’hui, la politique européenne de la Suisse est confrontée à d’importants défis. Le Conseil national et le Conseil des Etats, par l’adoption de la loi d’application de l’initiative «contre l’immigration de masse» (ICIM), ont cherché à concilier la volonté populaire et les accords bilatéraux avec l’Union européenne.

Or, dans ce cas précis, à quoi correspond la «volonté populaire»? Une application radicale de l’ICIM qui déboucherait sur une dénonciation des Bilatérales I aurait été irresponsable eu égard aux conséquences qu’elle aurait eues sur la santé de l’économie suisse. De surcroît, elle aurait été à l’encontre des résultats de nombreuses votations passées ayant soutenu le principe de la voie bilatérale.

Depuis la votation du 9 février 2014, l’interprétation du texte a considérablement changé. Durant la campagne, les initiants avaient garanti que l’ICIM ne mettrait pas en danger les Bilatérales I, comme en témoigne le fascicule de votation reçu avec le bulletin de vote: «L’initiative ne demande ni le gel de l’immigration, ni la dénonciation des accords bilatéraux avec l’Union européenne.» Or, aujourd’hui, les initiants interprètent l’article constitutionnel 121a comme une volonté du souverain de dénoncer l’accord sur la libre circulation des personnes et, par conséquent, l’ensemble des Bilatérales I.

Durant les deux ans de négociations que la Suisse a connues avec l’UE, il n’a pas été possible pour la Suisse d’obtenir des concessions afin d’établir des quotas et des contingents. Pour l’Union européenne, la libre circulation des personnes représente un principe fondamental non négociable. La politique suisse se caractérise par le principe de concordance, dont l’objectif est d’assurer une politique stable et de long terme. Avec le compromis dit «de préférence indigène light», il a été possible de convertir un article constitutionnel contraire à nos engagements internationaux en une loi de mise en oeuvre conforme à nos engagements internationaux.

La loi fédérale d’application de l’ICIM, contre laquelle un référendum est en cours, va générer d’importants efforts bureaucratiques, sans réelle utilité en contrepartie. Les PME en particulier vont être pénalisées par cette nouvelle entrave bureaucratique. C’est pourquoi les Jeunes Vert’libéraux suisses considèrent la loi d’application au mieux comme une solution temporaire, dont l’utilité se circonscrit à ne pas mettre en danger les négociations en cours avec l’UE.

Nous considérons l’initiative «Sortir de l’impasse! Renonçons à établir des contingents d’immigration» (RASA) comme un signal très critique adressé au souverain, puisque ce dernier ne s’est prononcé qu’il y a trois ans sur l’ICIM. En lieu et place d’une suppression pure et simple du contenu de l’ICIM, il serait plus judicieux de l’adapter afin de concilier un contrôle indépendant de l’immigration et le respect des accords bilatéraux.

C’est pourquoi les Jeunes Vert’libéraux suisses se prononcent en faveur d’une contre-proposition directe à l’initiative RASA. Le Parlement aurait ainsi la possibilité de développer une alternative plus appropriée. De cette manière, l’article constitutionnel introduit par l’ICIM pourrait être adapté et appliqué sans danger pour les Bilatérales I.

Une courte majorité des citoyens suisses ont voté OUI à l’ICIM, alors que l’issue des négociations avec l’UE ne pouvait encore être connue. C’est pourquoi il est présomptueux d’interpréter un OUI du souverain à l’ICIM comme une volonté univoque de dénoncer les accords bilatéraux. – (Jeunes Vert’libéraux suisses)