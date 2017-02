Helsana : changements à la direction

jeudi, 09.02.2017

Helsana a nommé deux nouveaux membres à la direction d’entreprise, dans les secteurs Finances et technique actuarielle et Informatique. Avec effet au 1er mai, Roman Sonderegger sera responsable Finances et Technique actuarielle et Hans-Peter Keller sera chargé du domaine informatique, dès le 1er...