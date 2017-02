Résultats et prévisions au-dessus des attentes

jeudi, 09.02.2017

Allergan. Le groupe pharmaceutique prévoit pour 2017 un bénéfice ajusté entre 15,80 et 16,30 dollars par action.

Le laboratoire pharmaceutique Allergan, basé à Dublin, a publié un chiffre d’affaires et un bénéfice trimestriels meilleurs que prévu. Une demande plus forte pour son antirides Botox et son traitement oculaire Restasis ont aidé à compenser le déclin de ses anciens médicaments.

Le groupe a...