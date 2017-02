Numérisation et réorganisation ont donné des résultats rapides

jeudi, 09.02.2017

ABB. Le groupe a déjà renoué avec la croissance en fin d’année Il a aussi amélioré sensiblement sa rentabilité sur 12 mois

Philippe rey



Le groupe industriel ABB a renoué avec une croissance rentable au dernier trimestre, et amélioré sa rentabilité sur l’ensemble de l’année écoulée. Ce qui se traduit par des marges opérationnelles, un retour sur capitaux investis et un cash-flow disponible en sensible progression par rapport à l’année précédente. Le dividende sera augmenté pour la huitième fois consécutive. ABB a accru ses entrées de commandes lors du quatrième trimestre sur ses deux plus importants marchés que représentent les Etats-Unis et la Chine. On relève également une augmentation substantielle sur ce plan en Inde, en Norvège, au Royaume-Uni, en Corée du Sud et en Espagne.

L’effort sera poursuivi cette année pour confirmer cette évolution positive avec différentes priorités au plan de la croissance, de l’excellence opérationnelle sans relâche et d’une collaboration, donc efficacité accrue, entre les différentes unités d’affaires du groupe, par pays et compte client. ABB favorise la numérisation à travers son offre de solutions et produits et en s’affirmant comme un pionnier mondial au plan technologique pour les utilities, l’industrie ainsi que les transports et les infrastructures.

Le fait d’avoir opté pour la conservation de la division Power Grids (réseaux électriques) et de ne pas avoir cédé aux sirènes de l’investisseur Cevian Capital semble se révéler pertinent au vu des derniers chiffres de cette unité d’affaires. Celle-ci a notamment haussé ses commandes et son chiffre d’affaires de respectivement 15% et 4% à base comparable, tout en améliorant sa marge d’exploitation EBITA à 10,4%. ABB évolue sur des marchés porteurs malgré d’inévitables incertitudes (il en existera toujours), en occupant la position de numéro deux mondial dans les produits d’électrification, d’un mondial dans le mouvement (motion) et de deux mondial dans la robotique. Par ailleurs, il apparaît comme leader mondial dans le contrôle des processus s’agissant de l’automation industrielle. ABB occupe aussi une place de choix dans le domaine des réseaux électriques. Son allocation du capital est devenue disciplinée. page 3

SUITE PAGE 03 (Abonnés)