Votation : Les femmes du SSP s’opposent à la RIE III

mercredi, 08.02.2017

La Commission fédérative des femmes du SSP considère que l’adoption de la RIE III et la baisse de rentrées fiscales qui s’ensuit, aura des conséquences néfastes pour les femmes. Les pressions prévisibles sur les finances publiques, en particulier au niveau des communes, va encore durcir les politiques d’austérité et réduire ainsi les prestations à la population, dans des domaines qui sont, déjà aujourd’hui, sous-financés. Nous pensons en particulier à l’accueil de jour des enfants, où les besoins des parents ne sont de loin pas satisfaits. Mais d’autres domaines vont être touchés. Déjà aujourd’hui, on assiste à une réduction du nombre de cours dans les écoles, à l’exemple des vacances supplémentaires imposées à Lucerne ou de la suppression d’une heure de cours par semaine à Neuchâtel. – (femmes du SSP).