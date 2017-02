Un bon brossage ne suffit pas à empêcher les caries

mercredi, 08.02.2017

Certains se brossent assidûment les dents et ont tout de même des caries, alors que d’autres moins regardants sont épargnés. Des chercheurs zurichois ont trouvé l’explication: des mutations génétiques entraînent des défauts dans la structure de l’émail, qui devient plus sensible aux bactéries....