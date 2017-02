La confiance redevient tangible dans l’économie. Malgré tout.

mercredi, 08.02.2017

Sondages positifs du côté des entreprises et de la consommation après l’élection de Trump et avant le vote sur la RIE III.

Assez typique des phases de retournement et de transition: l’entité de recherche macro-économique de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (KOF) publiait en début de semaine son baromètre de l’emploi. Pessimisme appuyé des entreprises suisses s’agissant des perspectives de recrutement au premier semestre, et même sur l’ensemble de l’année (L’Agefi d’hier). Hier, le Secrétariat d’Etat à l’économie donnait des indications au contraire très optimistes sur le climat actuel de consommation. Avec une nette amélioration en janvier.

Cet optimisme est proche de ce qui prévalait avant l’abandon brutal du taux monétaire plancher du franc contre euro il y a deux ans. Les consommateurs tablent aujourd’hui sur un redressement progressif de l’économie. Les consommateurs sont également moins pessimistes sur l’évolution du taux de chômage et sur leur propre situation financière. L’évolution économique des douze prochains mois est perçue de manière beaucoup plus positive que lors du précédent sondage. «Le taux de chômage stable des derniers mois n’est sans doute pas étranger à cette perception», a analysé le Seco. La période actuelle est en tout état de cause propice à des achats de grande importance.

Le réseau de consulting EY a diffusé hier également un baromètre des entreprises faisant état d’une sensible amélioration dans le climat des affaires. 87% des entreprises interrogées jugent favorablement leur situation commerciale. Elles sont également confiantes quant aux perspectives de ventes. Ce regain de confiance n’empêche pas d’être encore nettement plus réticent qu’il y a trois ans, lorsqu’une entreprise sur deux envisageait une amélioration conjoncturelle.

Malgré cette amélioration, des inquiétudes persistent. La valeur extérieure du franc retient encore des développements. Les incertitudes quant à la politique mondiale préoccupent aussi beaucoup les dirigeants.

Avec un retour toutefois de la dynamique des investissements: 28% des entreprises interrogées prévoient de les augmenter ces six prochains mois. Cet état d’esprit n’avait plus été enregistré depuis début 2014. page 3

