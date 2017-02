Montée en gamme des automates

mercredi, 08.02.2017

Selecta. Le groupe suisse de vending (distributeurs d’aliments et boissons) est leader en Europe. Objectif: le rester.

Philippe rey



Le parcours du groupe Selecta, basé à Cham (Zoug), a été mouvementé depuis son going private en 2001. Suite à l’acquisition par Compass, puis les deux transactions de private equity réalisées par Allianz Capital Partners et KKR.

Les deux premiers n’ont pas été les meilleurs pour le numéro un de la distribution automatique food en Europe. Le troisième est réputé pour son excellence dans le private equity. KKR, qui a repris la majorité de Selecta en octobre 2015, y a mis en place l’été dernier un nouveau directeur général (CEO), David Flochel, précédemment directeur général de Mars Drinks en Amérique du Nord. KKR n’est pas réputé pour musarder, mais s’avère indéniablement l’un des opérateurs les plus efficaces dans l’industrie du private equity.

Différents programmes sont mis en oeuvre chez Selecta en matière d’organisation (plus agile), d’excellence opérationnelle (productivité, portefeuille de machines, sourcing), de croissance (efficacité des ventes, vente de concepts, service de café sur lieux de travail et e-commerce). Et d’innovation (category management, numérisation et connectivité).

Autant de fondements difficiles s’agissant d’une activité ancienne face à des attentes élevées de service, une grande qualité et une expérience unique pour les clients (B2B) et les consommateurs (B2C).

Selecta a généré un cash-flow élevé au quatrième trimestre de 2015-16 (clos à fin septembre). Le cash-flow libre a atteint 42,2 millions d’euros, à taux de change réels. Sur l’exercice entier, le free cash-flow s’est monté à 34,5 millions d’euros (plus 10,1 millions), du fait d’un premier trimestre négatif. Les dépenses d’investissements (capex) sont optimisées, à l’inclusion de celles dans de nouvelles affaires et de nouvelles technologies. La marge brute s’est améliorée de deux points à 69,8% (par rapport au troisième trimestre). Son résultat brut d’exploitation (EBITDA) ajusté a progressé de 5,3% à 36,6 millions d’euros (par rapport au dernier trimestre 2014-15). Les dépenses d’investissements sont plus basses. Celles-ci doivent aujourd’hui remplir des critères plus stricts en matière de seuil d’approbation, d’exigences de retour sur capital employé. Le contrôle du département financier a été renforcé, notamment en termes de suivi et reporting. Suite page 4