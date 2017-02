Investissement dans un climat très tendu

mercredi, 08.02.2017

Oerlikon. La décision du groupe suisse de créer une unité de production aux Etats-Unis n’est pas un effet Trump.

Investir 55 millions de francs aux Etats-Unis après l’élection de Donald Trump et les premières indications sur son programme très conformes à ses déclarations en campagne crée plutôt la surprise. Encore plus lorsqu’il s’agit d’un groupe suisse contrôlé par un investisseur russe. Cette heureuse coïncidence pourrait se faire plus fortement remarquer aux Etats-Unis que le voyage de quelques membres du Parlement suisse pour se poser en défenseurs du libre-échange. Même si, du point de vue chronologique, il y a de très fortes chances qu’Oerlikon ait pris cette décision bien avant l’élection de Trump. Elle montre en tout cas qu’au-delà de (ou même malgré) toute considération politique, la création d’un nouveau site aux Etats-Unis peut répondre parfaitement à une logique industrielle. Une production locale, pour répondre de manière aussi flexible que possible aux exigences des clients, tant en termes de délais qu’au niveau des caractéristiques des pièces livrées. S’ajoute à cela une intégration verticale plus claire. Une approche d’autant plus intéressante qu’il s’agit de production additive (impression 3D), pouvant suggérer une certaine ubiquité par des fichiers de base pouvant être transmis partout. page 6

