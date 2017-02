La flexibilité plutôt que les coups de massue

mercredi, 08.02.2017

Les réglementations sont souvent trop rigides et ignorent les défis et situations spécifiques des branches.

Kareen Vaisbrot*



L’avenir politique 2017 est parsemé de nouveaux projets de réglementation. Blocage de l’Internet, congé paternité ou protection contre le licenciement pour les collaborateurs d’un certain âge. Le marché du travail libéralisé est sous pression. Et pourtant, la solution pourrait être bien plus simple que ne le pensent les politiques.

A en croire les parlementaires des partis de gauche, les conditions de travail en Suisse seraient déplorables. Selon leurs interventions et idées, l’Etat devrait protéger le salarié suisse de tout un tas de difficultés dans le quotidien professionnel: pour éviter que les collaborateurs répondent aux e-mails en rentrant à la maison, ils veulent imposer un blocage de l’Internet à partir de 19 heures.

Pour que les jeunes pères deviennent de bons pères de famille, ils veulent imposer par la voie d’une initiative un congé de paternité de quatre semaines, pour partie aux frais de l’employeur. Enfin, pour maintenir les chances d’emploi des collaborateurs d’un certain âge sur le marché du travail, ils exigent une protection contre le licenciement à partir de 50 ans.

Un grand nombre de ces idées sont bien intentionnées. Cependant, elles visent à côté de la réalité et des besoins de l’économie moderne.

Elles ne sont ni dans l’intérêt des entreprises, ni dans celui des employés. Ce type de réglementations est souvent trop rigide et ignore les défis et situations spécifiques des branches. Un exemple: les clients des entreprises engagées dans le monde entier ne s’orientent pas aux heures d’ouverture de bureau appliquées en Suisse. Celui qui souhaite conclure une affaire avec les marchés d’outre-mer doit parfois répondre aux messages même après 19 heures.

Il ne faut pas non plus avoir l’impression de devoir répondre immédiatement à chaque message. Ce qui est important c’est de trouver un bon sens en matière de responsabilité. Il est donc important d’investir dans la formation des collaborateurs sur les nouvelles technologies au lieu de jouer le paternaliste et le souverain en voulant les épargner de tous ces développements.

Dans ce contexte, la ferveur régulatrice de la gauche politique mène dans une impasse. Et pourtant, il existerait de bien meilleures approches. A cet égard, les partenaires sociaux de l’industrie MEM ont une longueur d’avance - si ce n’est pas plusieurs. La Convention collective de travail (CCT) de la branche MEM offre un congé de paternité de cinq jours. Il s’agit là d’une solution idéale pour la branche et ses besoins. Chaque réglementation «clés en main» au niveau national empêche les partenaires sociaux et/ou les entreprises de trouver une solution réaliste et tenant compte des besoins spécifiques de la branche. Ceci augmente les coûts, diminue la flexibilité et par conséquent aussi la compétitivité des entreprises.

Swissmem est persuadée que d’autres améliorations sont encore possibles. Nous encourageons les femmes, les jeunes collaborateurs et ceux d’un certain âge dans leur vie professionnelle. Le besoin élevé de spécialistes dans les entreprises MEM à lui seul rend la tâche nécessaire.

A cet effet Swissmem applique sa propre stratégie de la main-d’œuvre qualifiée servant à soutenir les entreprises membres dans l’élaboration de nouvelles solutions. Swissmem vient de lancer son propre blog consacré à la main-d’œuvre qui présente des exemples de succès d’entreprises membres ainsi que des idées pour mettre en œuvre les mesures nécessaires.

De plus, avec la plateforme «find-your-future.ch», Swissmem a réalisé un site Internet qui pour la première fois présente en détail toutes les voies de carrière et de formation dans l’industrie MEM pour toutes les catégories d’âge et de carrières professionnelles. Ecoliers, apprentis, étudiants et main-d’œuvre active; tous peuvent se laisser inspirer par cette plateforme, découvrir la voie de carrière idéale pour leurs besoins et même accéder à des annonces d’emplois dans la branche.

De cette façon, Swissmem démontre que la branche est capable de développer, mieux que l’Etat par le biais de nouvelles régulations, des mesures plus ciblées et plus efficaces.

Le marché du travail libéralisé est un atout majeur de la Suisse. Ce dernier ne doit pas être limité. Des conventions entre partenaires sociaux apportent de meilleurs résultats conciliant les besoins spécifiques à la branche des travailleurs et des entreprises.

* Membre de la direction

Swissmem