Avez-vous remarqué le PIB européen?

mercredi, 08.02.2017

La zone euro affiche aujourd’hui le même rythme d’activités que les Etats-Unis.

Marie Owens Thomsen



Les européens ont publié leur estimation du PIB (produit intérieur brut) pour le quatrième trimestre 2016: en progression de 0.5% sur le trimestre et de 1.8% en rythme annuel, contre 2% en 2015. Certes, nous souhaiterions tous davantage de croissance en Europe et partout ailleurs, mais avant de dénoncer la zone euro comme l’éternelle source de toutes les frustrations, mettons les chiffres en perspective.

D’abord, il faut souligner que la croissance potentielle dans la zone euro est estimée à 0.7% en rythme annuel. La croissance potentielle est la croissance qu’un pays devrait connaître compte tenu de ses ressources actuelles et sans qu’aucun autre facteur n’affecte son économie.

La zone euro a connu un taux de croissance au-delà de son potentiel depuis 2013. Ensuite, elle affiche aujourd’hui le même rythme d’activités que les Etats-Unis. Le PIB américain au quatrième trimestre 2016 s’élevait à 1.9%en évolution sur 12 mois (et 0.475% sur le trimestre), identique au chiffre du même trimestre en 2015. Ainsi, sur les deux années 2015-2016, la zone euro et les Etats-Unis ont connu un taux de croissance identique.

Il est vrai que les Etats-Unis ont un taux de croissance potentiel qui s’élève actuellement à 1.6%, deux fois supérieur au taux estimé de la zone euro. Cela constitue un avantage dans la mesure où nous pensons que les pays vont tendre vers leur taux de croissance potentiel sur le long terme en l’absence de réformes structurelles par exemple, ou d’autres facteurs susceptibles d’impacter l’économie. Les Etats-Unis ont également l’avantage d’avoir évité la deuxième récession dont l’Europe a souffert - la crise de l’euro.

Ainsi les Etats-Unis ont pu obtenir un taux de croissance du PIB au-dessus du potentiel depuis 2011, si l’on fait abstraction d’un trimestre négatif et si l’on ignore également un deuxième trimestre à croissance négative depuis 2009.

Bénéficiant de 4 années d’avance sur les européens dans le cycle, les américains ont pu pousser, entre autres, le taux de chômage sensiblement plus bas. Il est évident que les deux régions économiques présentent de multiples différences.

Néanmoins, ce que est important dans ce contexte est que depuis deux ans leur performance sur le plan croissance économique est identique, à l’encontre de ce que les participants de marché ont l’habitude de supposer.

Pour le futur, les chemins de la croissance vont-ils continuer à se suivre dans les deux régions, ou pourraient-ils diverger d’avantage?

L’idée d’avoir plus de croissance aux Etats-Unis provient du programme de stimuli fiscaux proposé par Président Trump.

Nous ne connaissons pas encore l’envergure du programme, mais indépendamment de sa taille, le stimuli arrivera à un moment où l’économie américaine est déjà en plein emploi et a cru au-delà de son potentiel pendant environ sept ans.

Dans un tel contexte toute injection fiscale aura normalement d’avantage d’impact sur le taux d’inflation que sur le taux de croissance - tout simplement parce qu’il n’y a pas suffisamment de ressources libres pour réaliser l’accélération de l’activité économique.

De l’autre côté, nous avons potentiellement un programme protectionniste qui pèsera lui en toute probabilité sur la croissance, et ce d’avantage aux Etats-Unis qu’en Europe. Selon cette vision, le différentiel de taux de croissance entre les deux n’aura pas de véritable raison de se creuser.

Si les participants du marché ont tendance à penser que les Etats-Unis sont toujours meilleurs sur le plan économique que l’Europe, le marché spécifique du taux de change a peut-être une leçon à nous donner.

Depuis 2015 et donc sur la période où les deux régions ont connu le même taux de croissance du PIB, le taux de change euro-dollar n’a finalement varié que peu, entre 1.03 et 1.17 dollar par euro et cette fourchette devrait pouvoir se maintenir si le différentiel de croissance du PIB reste stable.

En outre, nous calculons le taux de change à parité de pouvoir d’achat sur la même période 2015-2017 (en utilisant les prix à la production pour le niveau de prix, et non pas les prix à la consommation qui sont trop domestiques - pensons aux loyers par exemple - et donc non significatifs pour le taux de change qui ne concerne que les prix des biens et services échangés sur le marché international), et nous trouvons que l’euro est sous-évalué d’environ 6%. De quoi mettre au défi les idées reçues.

Chief Economist

Indosuez Wealth Management