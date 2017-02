La «Schoggigesetz» ou le savoir-faire helvétique

mercredi, 08.02.2017

La Suisse a le plus fort pourcentage de formes de soutien à l’agriculture qui ne provoquent pas de distorsion de marché.

Philippe Herminjard*



Suite à l’interdiction des subventions à l’exportation décrétée par la Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce en 2015, le Conseil fédéral a mis en consultation une modification de la loi chocolatière. Ainsi, un an après la décision et alors qu’une période transitoire court jusqu’à fin 2021, notre Gouvernement est à même de proposer une solution alternative au soutien direct à l’exportation, ce qui est loin d’être anodin au vu de la complexité du dossier.

La «Schoggigesetz» ou «loi chocolatière» est un exemple réussi de législation complexe mais pragmatique inspirée d’une subtilité toute helvétique. Pour dire simplement les choses, cette législation permet un soutien direct à l’exportation afin que les produits agricoles de base nécessaires (lait, farine) puissent être achetés par l’industrie suisse aux mêmes conditions que ses concurrents étrangers. Elle fait l’objet d’un contrôle parlementaire serré puisqu’entre 2015 et 2016 pas moins de huit interventions se référaient à cette disposition. Née en 1976, pour mettre en application le Protocole n°2 de l’ALE de 1972 au niveau national, un referendum lancé à son encontre par les détaillants fut rejeté de justesse. Par la suite, la loi s’est adaptée aux développements du marché agro-alimentaire et des finances fédérales.

Dernier soutien à l’exportation du secteur agricole, il sera aboli et le projet du Conseil fédéral prévoit une série de mesures visant à soutenir la création de valeur dans la production de denrées alimentaires et à renforcer la compétitivité de l’industrie agro-alimentaire. Pour cela, un système d’aides accordées directement aux producteurs agricoles pour les produits laitiers et les céréales panifiables a été imaginé. En outre, une simplification de la procédure d’autorisation applicable au trafic de perfectionnement actif permet d’importer en franchise de douane des matières premières destinées à la fabrication de produits d’exportation. Les mesures sont concrètes et font appel tant à la participation des acteurs interprofessionnels des secteurs laitiers et céréaliers qu’à une implication de l’industrie agro-alimentaire.

On peut saluer la rapidité d’élaboration du projet et le fait que les coûts des mesures restent limités, notamment par des mesures de simplification administrative. Le projet reste cependant menacé par les conséquences de la mise en œuvre du «swissness» et par la réglementation découlant, cas échéant, de l’initiative pour la sécurité alimentaire.

Une fois de plus, un problème qui semblait inextricable trouve une solution compatible avec les accords internationaux et satisfait - pas totalement certes mais suffisamment - les acteurs concernés de l’agriculture et de l’industrie agro-alimentaire.

Ainsi, la Suisse est le pays ayant le plus fort pourcentage de formes de soutien à l’agriculture qui ne provoquent pas de distorsion de marché, selon le rapport élaboré en décembre 2016, en réponse à deux postulats déposés par le Conseiller national J. Bourgeois.

* Centre Patronal