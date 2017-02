Edmond de Rothschild AM : nominations à l’interne

mercredi, 08.02.2017

Edmond de Rothschild Asset Management a nommé Kris Deblander au poste de directeur adjoint des gestions dette d’entreprises et actions. Au sein d’Edmond de Rothschild AM, M. Deblander assumera cette responsabilité en plus de sa fonction actuelle de directeur de la gestion dette d’entreprises,...