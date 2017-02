Le partenariat qui relance les spéculations sur la smartwatch

mardi, 07.02.2017

Peu importe les ventes très décevantes d’Apple. Le groupe Swatch atteste que cette voie sera solide et durable.

Le groupe Swatch a officialisé hier des informations parues dans l’édition dominicale de la NZZ sur un partenariat avec le Centre suisse d’électronique et de microtechnique à Neuchâtel (CSEM). Objectif: développer un biotope IT complet dédié à la montre connectée en Suisse. Voilà qui montre au moins que l’industrie horlogère ne s’est jamais vraiment distancée de la technologie connectée.

Lorsque le groupe Swatch s’engage dans des développements, difficile de ne pas penser qu’une grande chose se prépare. Avec la question sous-jacente en l’occurrence: sera-ce la réponse forte et convaincante que tout le monde attend de l’industrie suisse face à Apple?

Ce partenariat relance en tous les cas un dossier sensible largement passé sous le boisseau après la chute des exportations horlogères. Les chiffres très au-dessous des attentes de l’Apple Watch, qui ont circulé entre décembre et janvier, ont largement participé à calmer le débat sur la menace que le tout connecté représente (ou non). Dans une recherche réalisée par Deloitte l’été dernier, 21% des cadres dirigeants horlogers en Suisse voyaient un risque significatif pour leur entreprise. Qu’en serait-il aujourd’hui?

Côté statistiques, il n’est pas plus aisé de saisir la vraie ampleur du phénomène. Sinon ce constat: la montre électronique a subi un revers considérable en 2016, avec une chute en volume (18 millions d’unités) et en valeur proportionnellement très supérieur à la baisse constatée sur les montres mécaniques. D’autant plus frappant que la spécialité avait traversé la dernière décennie avec une grande stabilité.

La perspective d’un environnement IT complet, indépendant et swiss made, relance maintenant l’idée que la montre connectée représente bien une occasion de croissance pour l’horlogerie domestique.

Comme l'a rappelé Nick Hayek (Swatch Group) cité dans NZZ am Sonntag. Comme l'a toujours avancé Jean-Claude Biver (LVMH), qui table sur un triplement des ventes de Tag Heuer smart cette année (à 150.000 pièces).