Data science center à géométrie variable

mardi, 07.02.2017

Les Ecoles polytechniques fédérales (EPF) hébergeront, exploreront et analyseront des données organisées.

Entreprise commune aux Ecoles polytechniques fédérales de Lausanne et Zurich, le Swiss Data Science Center (SDSC) a été inauguré hier.

Objectif: traiter des données à grande échelle pour la science des données elle-même, la recherche multidisciplinaire, la statistique, l’apprentissage-machine, les algorithmes, l’optimisation ou encore la visualisation. Les sciences humaines sont aussi concernées. Il s’agit de mieux comprendre des systèmes complexes du monde réel. Le centre accueillera une équipe multidisciplinaire (30 à 40 personnes) et une plate-forme d’analyse de pointe en cloud, l’«Insight Factory. Une sorte de guichet unique pour héberger, explorer et analyser des données organisées, calibrées et anonymisées. page 3

SUITE PAGE 03 (Abonnés)