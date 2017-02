La dépossession insidieuse des épargnants

mardi, 07.02.2017

Elle a commencé il y a six ou sept ans aux Etats-Unis. Dans la zone euro et surtout en Grande-Bretagne.

Philippe G. Müller



Depuis la profonde récession liée à la crise financière et, surtout, après l’effondrement des cours sur les marchés des matières premières à partir du second semestre de l’année 2013, les banques centrales des pays développés ont cherché à tout prix à empêcher un glissement de leurs économies dans la déflation.

Pour ce faire, la Réserve fédérale américaine, la Banque d’Angleterre et, un peu plus tard, la Banque du Japon ont ouvert les vannes de la création monétaire de manière extrêmement rapide et agressive. Ce n’est que plus tard que la Banque centrale européenne (BCE) a inondé les marchés d’argent via son programme d’achat d’obligations.

Une déflation profonde et durable serait en particulier fatale en Europe, où un certain nombre d’Etats de la périphérie affichent des niveaux d’endettement faramineux. En effet, un niveau des prix durablement en baisse entraîne une augmentation progressive du montant nominal d’une dette en termes réels, ce qui rend la charge de cette dette encore plus accablante.

Depuis l’automne 2016, il y a de plus en plus de signes qui suggèrent que les instituts d’émission ont remporté leur combat héroïque contre la déflation mais, en faisant tourner à fond la planche à billets, ils ont aussi provoqué le prochain génie malfaisant, à savoir une inflation accrue. Bien sûr, une bonne partie de la hausse des taux d’inflation observée ces derniers mois est principalement imputable au prix du pétrole brut, qui a doublé depuis son niveau plancher d’il y a environ un an.

Reste qu’aux Etats-Unis, le taux de l’inflation globale (prix de l’énergie compris) est passé de 0,0% en septembre 2015 à 2,1% en décembre 2016. Dans la zone euro, le taux d’inflation a grimpé en flèche de -0,3% en avril 2016 à +1,8% en janvier 2017. En Allemagne, il était déjà de presque 1,9% en janvier. En Suisse, la force du franc maintient encore les taux d’inflation bien plus bas. Mais ici aussi, la tendance à la hausse est évidente et elle pourrait se renforcer si le franc s’affaiblissait bientôt par rapport à l’euro, comme le prévoit le Chief Investment Office d’UBS.

En même temps, en Europe en particulier, rien ne montre que la fin des taux d’intérêts extrêmement bas, voire négatifs, soit pour bientôt. Une inflation clairement plus élevée, couplée avec des taux d’intérêt toujours historiquement bas, est favorable aux débiteurs. A l’inverse, les épargnants devraient être invités à passer à la caisse dans une mesure encore bien plus large que jusqu’à présent.

Une rémunération nulle et une inflation de 2% ne signifient en effet rien d’autre que, année après année, l’érosion de 2% du pouvoir d’achat des liquidités déposées sur les comptes d’épargne. La dépossession insidieuse des épargnants a commencé il y a déjà six ou sept ans aux Etats-Unis, dans la zone euro et surtout en Grande-Bretagne. Dans ces pays, l’inflation est déjà depuis longtemps largement supérieure aux taux d’intérêts de l’épargne.

En Suisse, un tel effet était jusqu’à présent peu marqué. Car, entre-temps, l’inflation était devenue légèrement négative et les banques ne reportaient pas ou pas intégralement les taux d’intérêt négatifs de la Banque nationale sur les investisseurs privés. Cependant, avec l’inflation progressivement croissante et vu l’absence de perspective d’un relèvement des taux d’intérêt, la situation devrait aussi changer dans le pays. Les investisseurs possédant des liquidités importantes devraient par conséquent considérer avec un œil critique la part stratégique en cash dans leur portefeuille.

Économiste responsable pour la Suisse romande,

Chief Investment Office d’UBS