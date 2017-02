Inauguration du Swiss Data Science Center

mardi, 07.02.2017

Ce nouveau centre, lancé par les EPF, vise à promouvoir l’innovation dans la science des données et l’informatique, la recherche multidisciplinaire et la science ouverte.

Entreprise commune de l’EPFL et de l’EPFZ, le Swiss Data Science Center (SDSC) a été officiellement inauguré hier. Il vise à promouvoir l’innovation dans la science des données et l’informatique, la recherche multidisciplinaire et la science ouverte.

Le SDSC regroupe une équipe basée à...