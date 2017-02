Deuxième édition du MassChallenge suisse

mardi, 07.02.2017

Benoît Dubuis. Le founding partner du programme suisse de l’accélérateur de start-up MassChallenge lance sa deuxième édition aujourd’hui à Lausanne.

Plus de 800 projets sont attendus par MassChallenge Suisse, accélérateur de start-up, qui a choisi Lausanne pour le lancement de sa deuxième édition. Déclinaison suisse d’un programme international (Boston, Israël, Mexico, Londres et la Suisse), MassChallenge est indépendant et n’investit pas dans les start-up sélectionnées (70 projets en 2016 parmi 450 provenant de 50 pays). Environ 15 millions ont été investis par des fonds externes internationaux durant les quatre mois - qui composent le programme - et treize finalistes (six ont reçu de l’argent et sept un apport in-kind) se sont partagé le Prize Money.

Cette année, MassChallenge va de nouveau retenir environ 70 projets pour son programme d’accélération, pour maintenir la qualité des start-up associées. «Pour 2017, nous souhaitons 50% d’entreprises étrangères pour promouvoir la mixité des idées. En 2016, des projets de 50 pays avaient été présentés, mais ceux retenus en fin de sélection venaient en majorité de Suisse», explique Benoît Dubuis, founding partner de MassChallenge. Directeur du Campus Biotech et président de la fondation Inartis.

Fait nouveau cette année, les startupers seront logés chez l’habitant. Retraités, familles ou autres citoyens pourront héberger un jeune entrepreneur, contre une indemnisation de MassChallenge. page 3