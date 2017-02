La responsabilité sociale des entreprises

Une activité économique durable favorise l’innovation.

La responsabilité sociale des entreprises est-elle un facteur d’innovation pour l’économie suisse? Cette question était au cœur de la première conférence nationale du réseau suisse du Pacte mondial. Le 2 février, quelque 200 acteurs de l’économie privée et du secteur public se sont réunis à Berne pour le «Swiss Global Compact Dialogue». Il s’agissait de la première conférence nationale du réseau qui compte parmi ses membres les plus grandes entreprises. Ses membres s’engagent en faveur de la mise en œuvre des objectifs de développement durable fixés par les Nations unies dans l’Agenda 2030.

«Dans notre monde globalisé, une économie ne croît que lorsque le contexte financier, environnemental et social est positif», a déclaré Antonio Hautle, senior programme leader and network representative du réseau suisse du Pacte mondial (Global Compact Network Switzerland ou GCNS). Aux yeux de Ruth Blumer Lahner, la présidente du réseau, «la RSE est devenue un facteur-clé du succès de toute entreprise innovante».

Durant la conférence, des entreprises de toutes tailles ont expliqué comment une approche RSE a bénéficié à leur modèle d’affaires, et ont détaillé les avantages d’une économie responsable. «Les entreprises responsables sont des accélérateurs de progrès social», souligne Gilbert Ghostine, CEO de Firmenich, entreprise qui siège au Comité directeur du Global Compact Network Switzerland. «C’est pourquoi je mobilise notre innovation pour apporter des solutions concrètes et durables aux défis de notre société tels que la nutrition ou l’hygiène», explique Gilbert Ghostine. «Notre engagement au sein du Global Compact Network Switzerland est stratégique, puisqu’il nous permet d’échanger et d’apprendre des autres entreprises membres qui nous inspirent à aller plus loin.»

La Confédération, représentée à la conférence par la secrétaire d’État à l’économie (SECO) Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch et le directeur de la Direction du développement et de la coopération (DDC), l’ambassadeur Manuel Sager, a relevé l’importance d’une économie durable et souligné les attentes des autorités fédérales. «La responsabilité sociétale des entreprises est dans l’intérêt propre de chacune d’entre elles», note la directrice du Secrétariat d’État à l’économie. «Mais elle est aussi dans l’intérêt de la société et elle contribue à atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies.»

Ces objectifs séduisent petites et grandes entreprises helvétiques, comme en témoigne Susanne Ruoff, directrice générale de La Poste: «La Poste agit aujourd’hui de manière responsable tant au niveau économique qu’aux niveaux écologique et social pour préparer le monde de demain. Nous accroissons ainsi la valeur de l’entreprise et contribuons à un développement durable grâce à des solutions porteuses. En l’occurrence, les dix principes du Pacte mondial des Nations Unies et les objectifs de développement durable sont pour nous de précieux piliers pour accomplir cette tâche.»

Ce savoir-faire est désormais une valeur recherchée par les entreprises, conclut Antonio Hautle: «Les objectifs de développement durable des Nations unies représentent une opportunité unique d’innovation pour l’économie helvétique.

C’est là le rôle de notre association: le Global Compact Network Switzerland réunit les acteurs privés et publics, fournit des instruments de travail en matière de RSE, encourage le partage de connaissances et permet à ses membres de bénéficier du plus grand réseau de professionnels dans les domaines de la RSE et du développement durable au monde.». (economiesuisse)