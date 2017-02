Potentiel perdu de l’expertise invisible

lundi, 06.02.2017

Françoise Barré-Sinoussi.

Entretien avec le prix Nobel de physiologie ou médecine 2008 pour sa contribution à la découverte du virus responsable du sida.

Les femmes représentent 54,3% des étudiants de l’enseignement supérieur dans l’Union européenne. Une proportion qui s’élève à 57,4% dans la population qui étudie en vue de l’obtention d’un master. En bref, les femmes qualifiées ne manquent pas. Alors comment expliquer leur relative invisibilité médiatique? Pourquoi les voit-on si peu et les entend-on si rarement? Comment se fait-il que, toutes branches confondues, près de 80% des experts cités sont des hommes? A chaque enquête, le Global Media Monitoring Project, étude internationale de référence sur la place des femmes dans les médias, parvient à la même conclusion: elles sont occultées par les médias d’information, ne représentant que 24% de ceux que l’on entend, dont il est question et que l’on voit dans les nouvelles de la presse écrite, de la télévision et de la radio. Une invisibilité qui s’est propagée vers les plateformes de diffusion numériques où seules 26% des personnes représentées dans les actualités et les reportages sont des femmes. Comme en témoigne Françoise Barré-Sinoussi et bien d’autres scientifiques et spécialistes, elles atteignent sans conteste les plus hauts degrés de la connaissance. Le champ de l’information respirerait mieux s’il donnait aux femmes et aux hommes les mêmes chances de s’y investir. Supplément WORK