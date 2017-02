La libre circulation des données

lundi, 06.02.2017

L’Europe sous pression pourrait s’y mettre bientôt après celle des capitaux, des biens, des services et des personnes.

Christian Affolter



L’Europe tente d’apporter la preuve qu’une protection rigoureuse des données ne doit pas être incompatible avec une transmission sans trop d’obstacles de tous les autres types d’informations. Un papier de discussion de la Commission européenne souligne le potentiel de rattrapage: «Seulement 4% du volume de données mondiales est conservé dans l’Union européenne». La raison en est qu’une partie des Etats membres ont érigé des barrières à la circulation de données non-personnelles également. Certains d’entre eux imposent que l’enregistrement de certains types de données se fasse à l’intérieur des frontières.

Que la tendance de régulations de ce genre soit à la hausse, non seulement en Europe, mais aussi au niveau mondial, ne signifie pas pour autant qu’elles sont pertinentes. Ce qui compte aujourd’hui, ce n’est plus tant l’emplacement physique des données, mais le niveau de sécurité offert. Dans un monde connecté, les technologies de cryptage et l’infrastructure des grands data centers sont supérieurs à celles des disques locaux.

L’Estonie a suggéré d’en tenir compte en ajoutant la libre circulation des données en tant que cinquième liberté à celles des personnes, des biens, d’établissement et des capitaux.

Dans ce domaine, la Suisse a à la fois une approche plus pragmatique, axée sur la protection des données personnelles, et restrictive: sa Loi sur la protection des données compte parmi les plus sévères.

Question: ce niveau peut-il être maintenu face à la puissance de groupes comme Google ou Facebook et la disposition des utilisateurs à partager leurs données. page 6

SUITE PAGE 06 (Abonnés)