La hausse de la demande d’or malgré une chute en fin d’année

lundi, 06.02.2017

Les institutionnels se sont protégés entre janvier et septembre 2016 du risque représenté par le Brexit et les élections US.

La demande mondiale d’or a augmenté en 2016 malgré un fort ralentissement au dernier trimestre, les investisseurs institutionnels délaissant le métal en fin d’année alors que les particuliers y reprenaient goût, selon un rapport du Conseil mondial de l’or (CMO) publié vendredi dernier.

