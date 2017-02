Forta: les importateurs favorables

lundi, 06.02.2017

Le trafic individuel motorisé représente plus de 70% de la circulation des personnes.

La création du Fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération (Forta) met la route et le rail sur un pied d’égalité. Depuis l’acceptation du FAIF en février 2014, le rail dispose déjà d’un tel fonds à durée illimitée, à savoir du Fonds d’infrastructure ferroviaire (FIF). «Maintenant, il s’agit de procurer une base financière saine à la route», explique le président d’auto-suisse, François Launaz. «Après tout, le trafic individuel motorisé représente plus de 70 % de la circulation des personnes.» Mais aussi le trafic de marchandises, la mobilité douce et les transports publics se font en grande partie sur la route. Au même moment que le Forta, il est prévu de mettre en vigueur l’arrêté sur le réseau des routes nationales, qui charge la Confédération de l’entretien et de l’aménagement de quelque 400 kilomètres de routes cantonales importantes. Cela lui permet de mieux planifier le réseau routier supérieur et de le préparer aux futurs défis, qui seront en effet considérables. Jusqu’en 2040, nous pourrons encore observer une demande nettement plus élevée de services de transport sur nos routes. Un investissement ciblé dans notre infrastructure routière est dès lors indispensable. Selon François Launaz, l’entretien des routes revêtira également une importance accrue à l’avenir.

Le Forta sera également alimenté par de nouvelles sources de revenus, qui jusqu’à présent n’étaient pas au profit de la route. En fait partie l’impôt prélevé sur l’ensemble des véhicules importés en Suisse et donc payé en grande partie par les membres d’auto-suisse. En outre, les usagers de la route contribueront aussi plus fortement au financement de leur propre infrastructure routière par le biais de l’augmentation de la surtaxe sur les huiles minérales de 4 centimes par litre de carburant. – (autosuisse)