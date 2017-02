Komax : la reprise d’actifs à Singapour et Shanghai

lundi, 06.02.2017

Komax a conclu avec l’asiatique Practical Solution un accord pour la reprise au 1er mars d’actifs à Singapour (développement et production) et à Shanghai (distribution). Le spécialiste de l’automation et de l’usinage de câbles reprendra aussi une trentaine de collaborateurs travaillant sur les...