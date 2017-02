Commerce équitable et Saint-Valentin

lundi, 06.02.2017

Tardition. Fêtée le 14 février, la Saint-Valentin est, avec la Fête des mères, l’événement le plus important pour le commerce floral en Suisse. Cette année, l’Association Suisse des Fleuristes conseille de penser également aux producteurs et à l’environnement au moment d’en offrir. Plus de 85% des consommateurs suisses se disent prêts, selon un sondage, à payer en moyenne 1.45 franc de plus pour une rose Fairtrade que pour une rose classique. La belle tradition consistant à offrir des fleurs à son ou sa bien-aimé à la Saint-Valentin représente 5% des ventes annuelles de fleurs. Cette année, l’Association Suisse des Fleuristes (ASF) conseille de penser davantage aussi aux producteurs et à l’environnement. Le commerce équitable, les produits régionaux et les labels écologiques sont de plus en plus appréciés des clients. Selon un sondage de janvier 2017 réalisé par l’ASF, la fondation Max Havelaar et l’importateur de fleurs agrotropic, plus de 85% des 1000 personnes interrogées se déclarent prêtes à payer plus pour des roses Fairtrade que pour des roses classiques. Pour une rose à longue tige, coûtant en moyenne 7.50 francs, le surprix toléré semblerait osciller entre 1 et 1.50 franc. Parmi les 85% de répondants pouvant s’accommoder d’un prix supérieur, plus de 70% jugent acceptable de payer 8.50 francs pour une rose Fairtrade. – (Association Suisse des Fleuristes)