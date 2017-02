Une nécessité: cadrer la mondialisation

vendredi, 03.02.2017

Les accords volontaires ne remplacent pas les normes légales.

René Longet*



Le drame de l’immeuble abritant des ouvriers du textile travaillant pour des marques internationales qui s’est écroulé en mars 2013 au Bangladesh entraînant plus de 1100 morts et 2000 blessés est encore dans nos mémoires. Si les délocalisations font le malheur des salariés du Nord et ouvrent des perspectives à ceux du Sud, sans standard minimum, le pire reste toujours possible.

Depuis des années, des ONG comme Public Eye (ex-Déclaration de Berne) ou Terre des Hommes mettent en évidence les côtés troubles de nos liens au monde. Comme ces diamants nés du sang, ces bois tropicaux gagnés sur le massacre de la forêt primaire et de ses habitants, ces textiles trop bon marché pour être honnêtes... Il est de plus en plus clair que dans une économie globalisée, où même les pièces d’un vélo peuvent venir de continents différents, la responsabilité de entreprise qui les assemble implique l’ensemble de la chaîne de valeur et donc de ses sous-traitants.

Il existe certes des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme publiés en 2011 par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme et des Principes directeurs pour les entreprises multinationales établis en 2015 par l’OCDE; les tentatives de moralisation du secteur bancaire et la chasse aux paradis fiscaux vont dans la même direction.

Mais divers Etats demandent maintenant que ces principes prennent force obligatoire et soient codifiés dans des instruments contraignants. L’initiative pour des multinationales responsables déposée l’automne dernier va dans ce sens. Elle vise à obliger les entreprises actives en Suisse à «respecter également à l’étranger les droits de l’homme internationalement reconnus et les normes environnementales internationales» et à «veiller à ce que ces droits et ces normes soient également respectées par les entreprises qu’elles contrôlent».

Tout en reconnaissant la responsabilité environnementale et sociale incombant aux entreprises, le Conseil fédéral continue à donner sa préférence aux accords volontaires. Si ces derniers sont un premier pas important, ils ne sauraient remplacer des normes légales.

Si la globalisation est décriée, c’est bien aussi parce qu’elle manque de régulation. Il y a une place - entre repli brutal sur ses intérêts nationaux et concurrence déloyale sur des marchés inégaux - pour une mondialisation responsable. Que la Suisse s’implique à la hauteur de sa situation de pays pauvre en ressources propres, mais bien dotée en acteurs économiques globalisés ne serait que cohérent

* Expert en développement

durable