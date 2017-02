Un écosystème favorable au développement de la numérisation

vendredi, 03.02.2017

Fintech. Les enjeux de la Suisse ont été discutés lors de la Swiss Fintech Convention.

Matteo Ianni



La fintech est aujourd’hui au cœur des préoccupations du monde de la banque et de la finance. La Suisse en tant que place financière importante ne fait pas exception et l’on ne compte plus les hackathon, startups, incubateurs et autres initiatives dans ce secteur en pleine mutation.

Où en...