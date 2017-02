Ecosystème fintech anglo-suisse

vendredi, 03.02.2017

Fintech circle. Le réseau d’investissement basé à Londres a annoncé hier à Genève deux projets avec ancrage en Suisse.

Marjorie Théry



L’annonce est emblématique. Et n’aurait probablement pas été envisageable il y a encore deux ou trois ans. Fintech Circle, le plus grand réseau d’investisseurs en Europe dédié aux fintechs, tisse des liens étroits en Suisse. Il a annoncé hier le lancement de deux projets ambitieux. Le premier est la mise en place d’une formation fintech en Suisse, le second est une plate-forme d’open innovation, dédié aux start-up et institutions financières. La fondatrice de Fintech Circle avait déjà fait un passage en Suisse l’an dernier (l’Agefi du 4 février 2016). Hier, dans le cadre de la Swiss Fintech Convention à Genève, c’est sa CEO Nicole Anderson qui était présente. Elle identifie trois enjeux essentiels dans l’innovation: le financement d’amorçage pour les start-up, la mise en relation avec de grandes entreprises et le développement des compétences. La structure est déjà très active sur les deux premiers segments. S’agissant des compétences, elle a choisi de lancer une des premières formations suisse dédiée aux fintech avec la HEG-Fribourg. «Il s’agit d’une formation très pratique, dispensée par des professionnels. Grâce à nos publications et recherches en partenariat avec des experts, nous avons identifié les principaux thèmes. Nous avons noué de très bons contacts avec Fribourg, connue pour former des profils entrepreneuriaux, la localisation est centrale et le canton bilingue». La formation se déroulera entre Fribourg et le Level39 de Londres. Seconde annonce, à l’intersection des missions de la structure: le lancement du CircleLab. Et c’est à nouveau la Suisse qui est mise en avant avec un premier thème dédié au WealthTECH (wealth management). suite page 4