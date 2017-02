FAO: indice des denrées alimentaires en hausse

vendredi, 03.02.2017

L’indice des denrées alimentaires de la FAO affiche une hausse significative en janvier sous la pression de l’augmentation des prix du sucre et des céréales. Il a attend 173,8, sa valeur la plus élevée des deux dernières années, un accroissement de 2,1% sur son niveau de décembre et de 16,4%...