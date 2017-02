Comment aller plus loin en gouvernance

vendredi, 03.02.2017

Ethos. La fondation créée il y a 20 ans est aujourd’hui un partenaire respecté. Mais le projet n’est pas abouti.

L’intervention du président du conseil d’administration de Novartis Jörg Reinhardt a donné la mesure des progrès accomplis au cours des vingt dernières années. Comme les autres intervenants de la journée de jubilé de la Fondation Ethos à Berne, il a toutefois souligné qu’il restait beaucoup de potentiel d’amélioration. Nous n’en sommes plus à la discussion autour de doubles mandats, devenus quasi inacceptables, mais plutôt à la manière de mesurer l’impact de l’activité d’une entreprise à une échelle nettement plus générale. Les aspects environnementaux et sociaux regagnent en importance. La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga s’est montrée convaincue qu’une réglementation plus stricte permettrait en particulier d’éviter des atteintes à la réputation du pays. page 3

