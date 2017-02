Commerce de détail : recul au mois de décembre

vendredi, 03.02.2017

Les chiffres d’affaires du commerce de détail en Suisse, corrigés de l’effet des jours ouvrables et des jours fériés, ont baissé de 4,3% sur un an en termes nominaux en décembre 2016. Ce recul est à relativiser. Les chiffres d’affaires non corrigés n’ont baissé que de 0,7%, indique hier l’Office...