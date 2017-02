A propos d’une crise à la tête du GSEM

jeudi, 02.02.2017

Yves flückiger. Le recteur de l’Université réagit aux démissions du Geneva School of Economics.

Contacté hier au sujet d’un article de la Tribune de Genève annonçant la démission d’un décanat entier, à commencer par la doyenne de la toute jeune Geneva School of Economics and Management, le recteur de l’université Yves Flückiger commente l’incident et donne sa position.

Contrairement à ce qui se dit sur place, il ne s’agit pas dit-il d’un conflit de personnes par rapport à lui. Il y a eu depuis la création de la GSEM en 2014 des divergences sur les moyens à mettre en œuvre et les ressources disponibles pour atteindre un objectif qui, lui, est partagé: faire de la nouvelle faculté une référence à l’échelle européenne et mondiale. C’est sur un timing raisonnable par rapport aux ressources que les perspectives semblent inconciliables. page 8

