SIX: volumes en hausse et transactions en baisse

jeudi, 02.02.2017

L’opérateur boursier et prestataire de services financiers SIX a vu les volumes échangés sur ses plateformes bondir de 6,5% sur un an en janvier à 120,1 milliards de francs. En revanche, le nombre de transactions a reculé de 9,3% en glissement annuel, pour s’établir à un peu plus de...