Des arguments fallacieux

jeudi, 02.02.2017

RIE III ne fera pas passer les contribuables à la caisse et ne menace pas les subventions aux collectivités publiques.

La guerre des chiffres qui anime la campagne autour de la RIE3 fédérale n’aide pas l’électeur à s’y retrouver. La faute à la gauche qui ne cesse d’agiter des éléments anxiogènes, fallacieux et trompeurs qui ne facilitent pas la compréhension objective du sujet. Il s’agit d’une pure argutie.

Les contribuables n’auront aucun «pot cassé à payer». Les subventions accordées aux collectivités publiques ne seront pas réduites, comme les subventions agricoles, pour les transports publics ou dans les domaines de la santé et du social. La RIE3 est équilibrée et prévoit des compensations entre la Confédération, les cantons et les communes, ce qui empêchera toute augmentation d’impôts ou coupe budgétaire.

En revanche, les pertes fiscales seront bien plus importantes dans les collectivités si nous refusons la RIE3. Avec la RIE3, certes, les rentrées fiscales liées aux personnes morales diminueront et les cantons, donc les communes, toucheront moins – dans un premier temps du moins.

Des pertes qui seront compensés par la Confédération, qui versera 1 milliard de francs aux cantons. Le canton de Vaud en touchera 107 millions, qu’il partagera avec les communes. La Confédération prélève environ 63 milliards de francs d’impôt par an, ce n’est donc pas ce milliard qui aura un impact sur la vie des contribuables ou créera des coupes drastiques dans les services publics.

Sans la RIE3, les pertes mentionnées seraient beaucoup plus importantes. Non seulement le canton de Vaud ne touchera pas les 107 millions de francs de la Confédération mais il devra, coûte que coûte à un moment ou à un autre, abolir les statuts fiscaux spéciaux, ce qui entraînera une fuite des grandes entreprises. Et notre canton n’aura aucun moyen pour les retenir. Les grandes entreprises n’auront plus aucun intérêt à rester chez nous, préférant des cieux fiscaux plus compétitifs. Si ces entreprises partent, nous perdons les impôts qu’elles paient (elles apportent 50% de l’impôt fédéral direct sur les bénéfices, soit plus de 5 milliards de francs, alors qu’elles ne représentent que 7% des sociétés) et des places de travail (plus de 150.000 emplois sont en jeu, et par ricochet tout autant de contribuables).

Des pertes sèches. Or, la RIE3 prévoit des outils – reconnus et admis par l’OCDE – permettant aux grandes entreprises de trouver un avantage à rester en Suisse, malgré l’abolition des statuts spéciaux. Ce qui nous permettrait de sauver les emplois et de garantir des rentrées fiscales.

En outre, la RIE 3 ne fait aucun cadeau. Elle permettra à la Suisse de répondre aux nouvelles donnes internationales, ce qui est essentiel pour le commerce avec l’OCDE.

La gauche a chaussé ses lunettes du mauvais côté: ce sont les entreprises qui nous font des cadeaux en décidant de rester ou de s’implanter chez nous. Car elles nous offrent des emplois.

Le PLR restera ferme sur ses positions: il veut garantir des conditions-cadre attractives pour les entreprises et sauvegarder les emplois.

Il appelle la gauche au réalisme et à abandonner sa politique de la terre brûlée, dangereuse pour notre pays. – (PLR Les Libéraux-Radicaux)