L’incertitude a déjà pesé sur l’immobilier

jeudi, 02.02.2017

RIE III. Cardis Sotheby’s a mentionné hier la réforme fiscale dans les éléments ayant bloqué le haut de gamme en 2016

Le nombre de transactions et le montant total des prix de vente de Cardis Sotheby’s International Realty à Lausanne ont atteint des niveaux record en 2016. Des prix en baisse et des régulations restrictives concernant les prêts hypothécaires diminuant la demande semblent pourtant peu propices à la propriété immobilière dans les régions d’activité de ce spécialiste. Les responsables présents hier à Lausanne au point presse ont souligné que les objets mis en vente peuvent toujours rapidement trouver preneur. A condition d’être réaliste et proche de l’idée de prix que se fait le marché, ainsi que des autres caractéristiques demandées. Certains segments, restent sous pression, voire quasiment bloqués. Côté expatriés en particulier.

La vote populaire sur la RIE III dans dix jours n’y est d’ailleurs pas pour rien. L’immobilier de luxe ne montre de premiers signes de reprise que dans la région de Genève. La revente d’objets existants reste plus difficile que de traiter des objets neufs. Mais ces conditions valorisent également le savoir-faire et la présence sur le terrain d’une entreprise pleinement focalisée sur la vente, qui affiche aussi son leadership dans l’emploi d’outils numériques. page 5

